مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث سير شرق النيل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، جميعهم من قرية واحدة، اليوم الأحد في حادث انقلاب تروسيكل، أمام وحدة مرور النقل الثقيل بمنطقة العلالمه شرق النيل بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام وحدة مرور النقل الثقيل شرق النيل أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين جميعهم مقيمين قرية بلفيا دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل الجثة والمصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد رمضان أحمد، سائق التروسيكل جثة هامدة وجرى إيداع جثته ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، كما تبين استقبل قسم الاستقبال والطوارئ كلا من: إسماعيل محمد أحمد، مصطفى محمد محمود، عبدالوهاب سيد محمد، عيد شحاته حسن، جميعهم مقيمين قرية بلفيا التابعة لمركز بني سويف، يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف الجامعى.