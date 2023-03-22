مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب تروسيكل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة.



تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى والجثة إلى المشرحة.



تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي بقنا لتلقي العلاج اللازم والجثة لمشرحة المستشفى في انتظار التصاريح اللازمة للدفن.

