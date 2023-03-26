مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادثين منفصلين بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون مساء اليوم الأحد، فى حادثين منفصلين بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع" أحمد م.ح "17 سنة غرقا بترعة الناصر بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى هذا السياق أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق الضبعة - وادى النطرون.