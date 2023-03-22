إصابة 11 شخصا إثر وقوع حادثى سير بصحراوى البحيرة

أصيب 11 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بدائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.