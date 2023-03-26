مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث .

وكان مركز وادى النطرون قد شهد مساء اليوم إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق الضبعة - وادى النطرون.