مصرع شخص إثر انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه مساء اليوم، إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة يوسف الصديق، بالقرب من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون .
وكان مركز وادى النطرون قد شهد مساء اليوم إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق الضبعة - وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث .
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