مصرع شاب فى حادث جرار زراعى بقنا

قنا- صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب جرار زراعى بقرية أبو حزام، التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب فى حادث انقلاب جرار زراعى، بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى، شمال محافظة قنا وتبين مصرع محمود معوض، 28 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة بمركز نجع حمادى.

وكان أصيب مسن، اليوم الأحد، بطلق نارى فى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة مسن بطلق نارى، فى قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت شمال محافظة قنا.