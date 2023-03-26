اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف فى قنا احتياطيا لاتهامه فى قضية تزوير

الأحد، 26 مارس 2023 04:42 م
حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف فى قنا احتياطيا لاتهامه فى قضية تزوير اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن النيابة العامة أمرت بحبس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف احتياطيا، لاتهامه فى قضية تزوير فى محررات رسمية بغرض التربح.
 
 وأضاف الداودى، أنه لا تهاون مع فاسد فى الجهاز التنفيذى للمحافظة، وأنه يجرى تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق بهدف حماية المال العام والمواطنين من الفاسدين ولن نسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، كما لن نسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.
 
وأكد محافظ قنا، حرص المحافظة على تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواجهة كل صور الفساد وإهدار المال العام، حتى تتحقق رؤية مصر وتطلعاتها بدولة متقدمة خالية من الفساد، خاصة فى ظل توجه الدولة إلى عصر الرقمنة وإحلال التكنولوجيا محل العنصر البشرى فى التعاملات المالية.

الادارة الهندسية

ادارة الوقف

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة