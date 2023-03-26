حبس مدير الإدارة الهندسية بالوقف فى قنا احتياطيا لاتهامه فى قضية تزوير

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن النيابة العامة أمرت بحبس مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف احتياطيا، لاتهامه فى قضية تزوير فى محررات رسمية بغرض التربح.

وأضاف الداودى، أنه لا تهاون مع فاسد فى الجهاز التنفيذى للمحافظة، وأنه يجرى تنفيذ خطة طموحة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى من خلال ميكنة الإدارات الهندسية والمواقف والأسواق بهدف حماية المال العام والمواطنين من الفاسدين ولن نسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، كما لن نسمح بالتستر على الفساد وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.