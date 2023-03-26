السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ط.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما كان يسير المتهم بسيارة فى أحد الأكمنة وعندما شاهد رجال الشرطة قام بالقاء كيس بلاستيكى تبين أن بداخله المخدرات ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم ضبط 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه لاتهامه بإحراز سلاح بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.