مستشفى سوهاج الجامعى تعلن برنامج علاج الوحمات والأورام الدموية فى الجلد

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج ، أن المستشفى الجامعى قد بدأت العمل فى إنشاء برنامج متخصص لعلاج الوحمات والأورام الدموية فى الجلد لدى الأطفال، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية للمستفيدين فى محافظة سوهاج وصعيد مصر، والبرنامج يمثل سابقة طبية مميزة تهدف إلى تيسير العملية العلاجية على المرضى وذويهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية، وفى إطار حرص الجامعة على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات علاجية على مستوى عالى من الجودة للمرضى.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قد وافق على إنشاء برنامج تكاملى لعلاج الوحمات والأورام الدموية للجلد، ليضم فريق طبى يتكون من التخصصات التالية "جراحة التجميل، الأطفال، الجلدية، الأشعة التداخلية" وتخصصات آخرى تحددها إحتياجات كل حالة اكلينيكياً.

وأشارت الدكتورة سامية سعيد رئيس قسم جراحة التجميل إلى انه ستقدم الخدمة الصحية التكاملية لعلاج الوحمات والأورام الدموية، من خلال وحدة العيوب الخلقية بقسم جراحة التجميل، وهى عيادة مجهزة بكل ما يلزم لتقديم الخدمة الصحية وعلاج مثل هذه الحالات، حيث سيتم مناظرة الحالات يوم الأثنين من كل أسبوع، وعقد اجتماعات للفريق متعدد التخصصات لمناقشة الحالات وتقديم الرأى الطبى الأنسب لكل حالة.

وأوضح الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل ومدير البرنامج الطبى لعلاج الوحمات الدموية أن البرنامج يهدف إلى تكامل الخدمة الطبية للمرضى من خلال التخصصات المختلفة، ويتم العلاج وفق بروتوكول معتمد ومماثل لبروتوكولات العلاج العالمية فى البرامج العالمية المماثلة، كما يهدف إلى تطوير الأداء والتدريب الطبى فى علاج الوحمات التى تعد من أكثر الاختلافات الخلقية انتشاراً، أذ تحدث بنسبة ٥٪؜ من المواليد ويتسم بعضها بمسار حميد غير مقلق، بينما قد يؤدى بعضها إلى مخاطر على حياة المريض أو وظيفة من وظائفه الحيوية كالتنفس والتغذية والرؤية والسمع وغيرها، بالاضافة إلى تطوير مشاركة الجامعة فى مجال الأبحاث العلمية للوحمات الدموية، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للطفل والأسرة.