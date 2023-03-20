جامعة سوهاج تكرم فريق "وحدة حياة كريمة" الفائز بجائزة التميز الحكومى.. صور

شهد اللواء طارق الفقي م حافظ سوهاج ، اليوم، احتفالية جامعة سوهاج "طلاب من أجل مصر" لتكريم أعضاء فريق وحدة حياة كريمة بالمحافظة، الفائز بالمركز الثالث بجائزة التميز الحكومي لعام 2023، فئة فريق العمل المتميز، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة ورئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب من أجل مصر.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، تلاه عرض فيديو تقديمي عن محافظة سوهاج وأبرز المشروعات التي تم إنجازها في مختلف القطاعات، ثم قام محافظ سوهاج ورئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة بتكريم أعضاء فريق عمل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ومنحهم شهادات التقدير، حيث تم تكريم كل من الدكتور محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائب رئيس الوحدة وقائد فريق العمل المشارك بالمسابقة، شريف ماهر عيسى منسق عام الوحدة، محمد كامل عبدالباري مسئول التوثيق والإعلام، وسحر أحمد مصطفي مسئول متابعة، أميمة محمد نجيب مسئول متابعة، لمياء فتحي أحمد مسئول المشاركة المجتمعية، محمود حسين محمد مسئول إداري.

وعلى هامش الاحتفال قام الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة ورئيس طلاب من أجل مصر بإهداء درع تذكاري للسيد المحافظ تقديرا لجهوده في دعم الأنشطة المختلفة لطلاب جامعة سوهاج، ومن بينها أنشطة طلاب من أجل مصر، كما تم تكريم عدد من الطلاب اللذين شاركوا في مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها محافظ الإقليم لتعريف الشباب بالمشروعات القومية.