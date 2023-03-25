إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والإسكندرية

المحافظات-جاكلين منير - إيمان مهنى

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية،حملات يومية ل إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال الفترة من 18 الي 24 مارس الجاري، وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 2124 مترا وتطبيق القانون على المخالفين.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

وتوجيهات المحافظ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد اي متغير مكاني يتم تنفيذ الازاله الفوريه له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

كما شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد ،شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحد العقارات بشارع 611 من ش القاهرة والتحفظ علي كمية من الأخشاب وحديد التسليح والمعدات المستخدمة في المخالفة.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة للتصدى لظاهرة البناء بدون ترخيص حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ قرار إزالة رقم 55 لسنة 2023 عبارة عن صب سقف بدروم على مسطح 405 م2 وفك شدة خشبية وإزالة سور بطول 42م طولى بمدخل قرية بهيج الرئيسى نجع الافراد قبلى.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من إزالة تعديات بالبناء المخالف علي أراضي واقعة داخل خطوط التنظيم عبارة عن أسوار بطريق عبد القادر البتروكيماويات وتم إزالتها بالكامل فضلا عن إيقاف اعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية لغرفتين والتحفظ على كمية من الأخشاب والتحفظ على خلاطة بغرب النوبارية بالإضافة إلى إزالة غرفة من الطوب الابيض وسقف خشب بأول شارع الوكالة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.