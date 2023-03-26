محافظ كفر الشيخ يقود حملة لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار

كفر الشيخ – محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور على المحلات والمنافذ المتعددة والهايبرات، وللتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها، وللتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية.

وشدد المحافظ، على أصحاب المحال التجارية والهايبرات بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز والسكر، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين، ليستفيد المواطنون من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما تفقد محافظ كفر الشيخ هايبر غرب كفر الشيخ، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم.

وشدد المحافظ خلال الجولة، على جميع المحال التجارية، بضرورة وضع أسعار على مختلف السلع بشكل واضح ، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة وضع الأسعار على المواد الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية ، مشددا على أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة .

كما حرص المحافظ على لقاء المواطنين والاستماع لآرائهم حول السلع ومدى توافرها بالأسواق ومستوى جودتها ، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت إلى حد كبير في ضبط الأسعار وتوافر السلع بالاسواق، مؤكدين على ضرورة الدور الإيجابي لهم للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.