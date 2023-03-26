اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز ويوجه باستمرار الحملات بالقرى والمدن.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 02:20 م
محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز ويوجه باستمرار الحملات بالقرى والمدن.. صور جانب من جولة المحافظ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على المخابز بنطاق مدينة كفر الشيخ، للتأكد من من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.
 
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز وغيرها من منافذ البيع لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المخابز البلدية، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن. 
 
والتقى محافظ كفر الشيخ أثناء جولته بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضاهم عن جودة رغيف العيش، ووجه بسرعة دراسة وحل مشاكل عدد من المواطنين.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكدا ضرورة وضع قائمة بأسعار جميع السلع الغذائية والمنتجات اي كان نوعها والالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
ووجه بشن حملات مكثفة يومية على الأسواق والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالأسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.
 
وكلف "المحافظ" وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بالإعلان عن الاسعار، و وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات.
 
جانب من الحملة على المخابز
جانب من الحملة على المخابز

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

متابع جودة الخبز
متابع جودة الخبز

متابعة جودة الخبز
متابعة جودة الخبز

محافظ كفر الشخ يقود حملة على مخابز كفر الشيخ
محافظ كفر الشخ يقود حملة على مخابز كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ خلال جولة على المخابز
محافظ كفر الشيخ خلال جولة على المخابز

محافظ كفر الشيخ يتابع جودة الخبز
محافظ كفر الشيخ يتابع جودة الخبز

محافظ كفر الشيخ يتابع وزن الخبز
محافظ كفر الشيخ يتابع وزن الخبز

محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز_1
محافظ كفر الشيخ يقود حملة على المخابز

 


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