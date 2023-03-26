اليوم السابع
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محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين فى مكتبه لبحث شكواهم

الأحد، 26 مارس 2023 12:37 م
محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين فى مكتبه لبحث شكواهم محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين
قنا صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك فى إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا.

 

واستقبل محافظ قنا، المواطنين وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 

ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التى تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التى تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم فى تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.


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