محافظ جنوب سيناء يترأس مؤتمر المجموعة الاقتصادية ويتابع المشروعات الجارية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا للمجموعة الاقتصادية فى المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات المعنية، وممثلى الشركات العاملة في المشروعات الجارية بالمحافظة، وذلك ظهر اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المحافظ خلال اللقاء الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2022م وعدد من الموضوعات الخاصة بشهر رمضان المبارك، ومنها الدعم الدائم لموائد إفطار الصائم ومتابعة توزيع كراتين المواد الغذائية على المدن ومن ثم القرى والوديان ووصولها الى المستحقين بالإضافة لعدد من المبالغ المالية للاشد احتياجا ، ومتابعة استمرار معارض وشوادر اهلا رمضان بكافة المدن والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما ناقش خلال اللقاء وضع خطه لصيانة الزراعات والميادين واعمال التجميل بمدينة شرم الشيخ للحفاظ على المستوى الذى وصلت اليه المدينة والذى ابهر العالم خلال فعاليات مؤتمر المناخ في فبراير الماضى ، وكذا متابعة التجهيزات الجارية بمنطقة مضمار الهجن وقرية التراث استعدادا لاقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث خلال الفترة القادمة.

كما تقام تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تقام مائدة إفطار الصائم الرئيسية التي اعتادت المحافظة اقامتها سنويا طوال أيام شهر رمضان المبارك بمدينة طور سيناء.

وتقام المائدة الرئيسية هذا العام بساحة مسجد الحق المبين وتقدم اكثر من 300 وجبة ساخنة يوميا لعابري السبيل والاشد احتياجا كما تقدم اعدادا كبيرة من وجبة السحور المعبأة كما يتم توصيل عددا منها الى المنازل ، هذا ويولى المحافظ اهتماما كبيرا بالموائد من حيث نوع الطعام وجودتة وتنوعه ويتولى الاشراف عليها عدد من القيادات التنفيذية وعدد من المتطوعين.

وتتعدد موائد افطار الصائم بعدد من الاماكن المختلفة بمدينة طور سيناء عن طريق اهل الخير والجمعيات الاهلية حتى بلغ عدد الموائد الى 9 موائد للتيسير على عدد كبير من المواطنين وعابرى السبيل.