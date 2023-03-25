اليوم السابع
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بعد موائد الطيور.. إقبال على سوق الأسماك في بورسعيد بثالث أيام شهر رمضان.. صور

السبت، 25 مارس 2023 05:33 م
بعد موائد الطيور.. إقبال على سوق الأسماك في بورسعيد بثالث أيام شهر رمضان.. صور التوافد على شراء أسماك بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو من داخل سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لإقبال الأهالي في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بعد تناول وجبات الطيور خلال أول يومين. 
 
واعتاد البورسعيدية على تناول البط والفراخ في أول أيام شهر رمضان الكريم، والإفطار بما تبقى من اليوم الأول في اليوم الثاني من الشهر المبارك. 
 
ويحرص الأهالي في محافظة بورسعيد، والوافدين من المحافظات الأخري، على تناول وجبة الأسماك والبحريات في اليوم الثالث من شهر رمضان. 
 
وشهد سوق السمك الجديد بحي العرب، إقبالا من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، لتناول وجبة الإفطار من الأسماك. 
 
كما يحرص زوار بورسعيد، على زيارة السوق والذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الإفطار الرمضاني بعد جولتهم بمدينة بورسعيد. 
 
يُعد سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وتم تصميمه على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويُقام على مساحة 20700 متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية.
الأسماك والبحريات
الأسماك والبحريات

زحام في السوق
زحام في السوق

بدء بيع وشراء الاسماك
بدء بيع وشراء الاسماك

الوافد على سوق الأسماك
الوافد على سوق الأسماك

التوافد على شراء أسماك بورسعيد
التوافد على شراء أسماك بورسعيد

أسماك اليوم ببورسعيد
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الأسماك في سوق بورسعيد
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