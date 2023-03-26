محافظ بني سويف يتفقد معرض "أهلا رمضان" ويطمئن على توافر السلع

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف معرض " أهلاً رمضان" بمدينة بنى سويف، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين، ضمن سلسلة معارض وشوادر" أهلاً رمضان" التى نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار. ورفع العبء عن المواطنين.

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، حيث يشارك فى المعرض نحو 20 عارضاَ ويشمل: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المصرية لتجارة الجملة، وعدد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية (مترو ماكس، المدينة المنورة، الخير والسلام، سجدة، الشركة الفرنسية للصناعات الغذائية، شركة الغد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، وغيرهم من العارضين والشركات والسلاسل).

حرص المحافظ على الحديث مع الكثير من المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مؤكدا لهم على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين، وتذليل أية مشكلات تواجههم، وأن الدولة المصرية تسعى بكل أجهزتها لتكون قريبة من المواطنين للتعامل مع أية تداعيات سلبية أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومؤكدا على أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.

رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، هانى الجويلى رئيس المدينة، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ومسؤولو التموين والوحدة المحلية والطب البيطرى والصحة والغرفة التجارية.