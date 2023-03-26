طرح الفراخ البرازيلى بمعرض أهلا رمضان فى فيصل "كيلو و200 جرام" بسعر 70 جنيها

كتبت - مرام محمد

طرح معرض " أهلا رمضان " في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، الفراخ البرازيلي المجمدة بسعر 70 جنيها وزن كيلو و200 جرام، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان وغيرها بتخفيضات تصل لـ30%، يومياً من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ10 مساءً وحتى نهاية الشهر الكريم.

وتكثف المحافظة حملاتها الرقابية المفاجئة على معارض أهلا رمضان بالمحافظة وعددها 10 معارض؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، والتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة افتتحت حتى الآن 10 معارض لـ"أهلا رمضان"، إلى جانب ما تضمه من أكثر من 900 معرض ومنفذ للسلع تغطي كافة قطاعات المحافظة، وفعلت مديرية التموين بالجيزة، خدمة "الواتس آب" للتيسير على المواطنين فى التواصل مع المديرية وتلقى شكواهم خلال شهر رمضان الكريم ضد التجار والبقالين والمخابز سواء المتلاعبين بالأسعار الرسمية المعلنة أو محتكري السلع، فضلا عن مراقبة المخابز البلدية بشأن مواعيد عملهم ووزن وسعر رغيف العيش البلدي، وذلك على النحو التالي:

-شكاوى الخبز والرقابة على المخابز - التواصل عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441

-الرقابة على المطاحن - التواصل عبر رقم التليفون 01090762942

-الشكاوى الخاصة بالسلع أو ارتفاع الأسعار بالأسواق - التواصل عبر رقم التليفون 01100962634

-شكاوى البطاقات التموينية وارتفاع أسعار السلع التموينية - التواصل عبر أرقام التليفون 01270351044 أو 01221098664

-خدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية - التواصل عبر أرقام التليفون 01150735519 أو 01142852929