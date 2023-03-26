محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى لقائهم الأسبوعى

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على مدار اليوم، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين، إلى جانب بحث عدد من المقترحات المقدمة من النواب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية عقد اللقاءات الدورية مع النواب لعرض وحل مشاكل المواطنين بكافة دوائر المحافظة.

وخلال لقائه الأسبوعي، استقبل المحافظ 320 طلبا متنوعا في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والصرف الصحي، وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخص الحياة اليومية للمواطن.

ومن جانبهم ثمن النواب حرص المحافظ على الاستجابة لكافة المطالب خلال اللقاء، مشيدين بالتعاون الدائم من جانب المحافظة من أجل مصلحة المواطن.

وكان قد تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، جهود الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار، وذلك من خلال جولة تفقدية شملت حي أول طنطا، حي ثان طنطا، مركز السنطة وزفتى.

وخلال الجولة تابع رحمي انتشار جميع الأطقم والمعدات لشفط مياه الأمطار والتعامل الفوري والسريع مع موجة الطقس التي تعرضت لها المحافظة مساء الأمس، كما تفقد انتظام العمل بالأنفاق والكباري والطرق السريعة والرئيسية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من رفع المياه من الشوارع الفرعية.

وتابع المحافظ من خلال غرفة العمليات الرئيسية، انتظام العمل بكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الكهرباء، مشدداً على استمرار انتشار وتمركز معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن التمركز المتفق عليها خلال الاجتماعات التنسيقية.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والأحياء والقرى استعدت لموجة الطقس عقب ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم التأكد من تطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، إلى جانب تمركز المعدات ومراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.