شفط مياه الأمطار من الطرق الرئيسية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع بعد تعرض المحافظة، لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلا عن مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

أكد المحافظ استمرار رفع حاله التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الإستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.