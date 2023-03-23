محافظ الدقهلية يحيل 6 مسئولين للتحقيق للتقصير فى العمل.. صور

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تحويل عدد من مديري الإدارات للتحقيق، للتقصير في العمل، حيث تابع أعمال لجنة التفتيش والمتابعة على الإدارات التنفيذية والخدمية برئاسة مركز و مدينة تمي الأمديد ، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين.

واطلع محافظ الدقهلية، على تقرير نتائج أعمال اللجنة الذي قدمه حسين البغدادي، مدير إدارة المتابعة، وعرضه باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، والقائم بعمل مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام برئاسة المركز للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك للإهمال والتراخي والتقصير في العمل.

وشمل القرار كلا من مدير الإدارة الهندسية، لوجود طلبات للمواطنين متأخرة بالمركز التكنولوجي تخطت المدة القانونية لها، ومسؤول رخص الهدم لعدم إخطار إدارة البيئة بالمركز برخص الهدم التي لم تقدم ما يفيد بتوريد مخالفات الهدم إلى أماكنها المخصصة، لعدم وجود سجلات بالحملة ووجود معدات لم يتم تجديد ترخيصها، ومدير المخازن لعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية المطلوبة بشأن كميات من الكهنة والخردة بالحملة، وأيضا مدير الإيرادات لوجود طلبات بالمركز التكنولوجي تخطت مدتها القانونية، ومسؤول التعديات لعدم تقديمه ما يفيد تحصيل رسوم إزالة لجميع حالات الإزالة والمخالفات، ومسؤول الأملاك لعدم تقديمه ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن الدخول في منظومة التقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة.

وكلف "مختار" المحاسب سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء العديد من الاحتياجات والمطالب لعدد من الإدارات، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منها مطلوبات واحتياجات للمركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين علي أكمل وجه، وتوفير مكان مناسب لانتظار المواطنين المترددين على المركز، وسرعة تحصيل المتأخرات من ايرادات الدولة ورفع كفاءة المعدات بالحملة المكانيكية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، وتركيب كاميرات مراقبة بها، وصيانة طفايات الحريق والتخلص من أصناف الرواكد وفقا للإجراءات المخزنية المتبعة، وتجديد ترخيص المعدات المعطلة.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المواطنين أصحاب رخص الهدم، الذين لم يقدموا ما يفيد انهم قامو بتوريد مخلفات الهدم إلى أماكنها المخصصة، وسرعة مراجعة منظومة الحريق والتأكد من جاهزيتها، ووضع خطة للاخلاء وقت الظروف الطارئة، حرصا على مقدرات الدولة وسلامة وحياة العاملين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمتابعة.

وأكد مختار على ضرورة وضع استراتيجية وخطة عمل ثابتة ومفاجئة للمرور والتفتيش على كافة مواقع العمل بنطاق المحافظة، لمتابعة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، وذلك بقطاعات الخدمات والمرافق وكذا الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وكافة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين، وعرض التقارير والنتائج للجان المرور لاتخاذ ما يلزم بشأنها فورا.