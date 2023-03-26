كوريا الجنوبية تخطط لبناء مسبح عائم ورصيف بحرى فنى على طول نهر هان

كتبت ريهام عبد الله

أعلنت حكومة مدينة سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية، عن خطط بناء مناطق سباحة حضرية "عائمة" على طول نهر هان، حيث كشف عمدة سيؤول، أوه سى هون، عن خطط لإنشاء رصيف بحرى فنى ومسبح عام عائم لمنتزه "نهر إيتشون هان"، فى جنوب غرب سيول، بالقرب من المتحف الوطنى الكورى، وتبلغ مساحة المنشأة 5 آلاف متر مربع.

وكشف عمدة المدينة، أنه إلى جانب المسبح، سيكون هناك "رصيف بحرى فني"، مع وجود مساحة لإقامة عروض، وقاعة للحفلات الموسيقية، ومرصد لغروب الشمس، ومساحة لرسو القوارب، وفقا لموقع CNN عربية.



تصميم المشروع

عمدة سيؤول يأمل أن يكون المشروع وجهة للرياضات المائية

وأكد عمدة المدينة، أنه يأمل بأن تمثّل المنطقة وجهة للرياضات المائية، مثل التجديف والتزلّج على الماء، إلى جانب تنظيم المعارض الفنية والحفلات الموسيقية الحية، ومن المخطط افتتاح المشروع عام 2026، وتُقدّر كلفته بحوالى 30 مليون دولار، علمًا أنه لا يوجد مهندس معمارى خاص بالمشروع راهنًا.

وأعلن العمدة عن هذا المخطّط خلال زيارته لميناء كوبنهاجن العام فى الدنمارك، الذى استشهد به كمصدر إلهام لمشروع الواجهة البحرية المرتقب فى سيؤول، إذ تم افتتاح "هافنيباديت آيلاندز بريجي"، أول مسبح عام عائم فى الدنمارك، عام 2003، حيث يستقطب حاليًا مئات آلاف السبّاحين سنويًا.

ويقول التقرير إن حمامات السباحة العائمة، لم تكن الشئ الوحيد الذى لفت انتباه العمدة فى كوبنجاهن، إذ زار بدوره Urban Rigger، وهى "منطقة صغيرة" من تصميم مجموعة Bjarke Ingels للمبانى العائمة فى ميناء كوبنهاجن، التى تُستخدم كسكن للطلاب، ومع ذلك، لم يكشف عمّا إذا كانت ترتقب سيؤول بعض المساكن العائمة الخاصة بها.