اليوم السابع
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كهرباء الإسكندرية والبحيرة تستعدان لتأمين التغذية الكهربائية بالمدن الساحلية

الأحد، 26 مارس 2023 08:00 ص
كهرباء الإسكندرية والبحيرة تستعدان لتأمين التغذية الكهربائية بالمدن الساحلية وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن شركتى الإسكندرية والبحيرة لتوزيع الكهرباء انتهتا من خطة الصيانة الدورية لجميع قطاعات الشركة بشكل عام والقطاعات التابعة للمدن الساحلية بشكل خاص لاستقبال المصيفيين خلال أشهر الصيف.
 
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن معظم فلل و قرى  الساحل الشمالي تسجل مقروء بصفر بدأ من فاتورة ديسمبر التى تعبر عن استهلاك شهر نوفمبر وحتى فاتورة مارس التى تعبر عن استهلاك فبراير، كاشفاً أن الارتفاع في الاستهلاك بالقطاعات الساحلية يبدأ فى أبريل مع عودة المصيفين مرة أخرى.
 
و قال المصدر ، أن قطاع الساحل الشمالي و معظم المدن الساحلية يزيد فيها معدلات الاستهلاك و قيمة الفواتير مع عودة المصييفين لهذه المدن ، لافتا إلى أن 95% من فيلل و قصور الساحل الشمالي تكون مقرؤة بصفر بدأ من شهر ديسمبر مع انخفاض درجات الحرارة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

فاتورة كهرباء

فواتير الكهرباء

ترشيد الاستهلاك



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