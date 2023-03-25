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الكهرباء: القضاء على سرقة التيار الكهربائى لن يتحقق إلا بعد التحول لشبكة ذكية

السبت، 25 مارس 2023 12:00 ص
الكهرباء: القضاء على سرقة التيار الكهربائى لن يتحقق إلا بعد التحول لشبكة ذكية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية لما تتسبب فيه من خسائر مالية ضخمة للقطاع، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة سرقات التيار الكهربائي وتغليظ عقوبة سرقة التيار وتطبيق القانون بكل حزم.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاء نهائيا على سرقات التيار الكهربائي والتعدي على الشبكة القومية للكهرباء لن يتحقق إلا بعد التحول بنسبة 100% لشبكة كهرباء ذكية ، لافتا إلى أن الوزارة تسير حاليا في هذا الاتجاه.

وتابع شاكر، أن شركات توزيع الكهرباء تطبق قانون الكهرباء  بكل حزم على المخالفين و لن نسمح بأى تجاوز فى حق الدولة ، لافتا إلى أن القانون الجديد يجرم سرقات التيار الكهربائي و تصل عقوبته إلى الحبس.

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة و شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء لتسجيل بيانات الحسابات الخاصة ببعض المشتركين الغير مسجلة لدى شركات توزيع الكهرباء ، مشيرا إلى أن هناك خطة متكاملة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى التى تعتبر سبب رئيسي فى ارتفاع نسب الفقد بالشبكة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

العدادات الكودية



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