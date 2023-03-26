تضامن الغربية: تنظيم قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين فى القرى

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى فى الغربية، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، اليوم الأحد، رابع يوم فى شهر رمضان المبارك، قافلة طبية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 106 مرضى، ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريتي كفر عصام وكفر سبطاس مركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بالغربية.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشاد عبد المتجلى بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الاورمان، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.