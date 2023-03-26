"علمني الصيد ولا تعطيني سمكة".." اورنچ مصر" تقدم مفهومًا جديدًا في العمل الخيري.. الشركة تطلق حملة "باب رزق" لتوفير فرص عمل للأسر المحتاجة

إعمالًا لمقولة "علمني الصيد ولا تعطيني سمكة"، أطلقت شركة اورنچ مصر، حملة "باب رزق"، وهي أول مبادرة خيرية للشركة في شهر رمضان المبارك 2023؛ لتسليم أكشاك مجهزة لممارسة الأنشطة التجارية للأسر الأكثر احتياجًا، والتي تخدم مئات المواطنين في مختلف محافظات مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وتستهدف شركة اورنچ مصر، من حملة "باب رزق" تأمين مصدر دخل وباب رزق للأسر الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة بشكل مستقل وميسر، عبر توفير لأكشاك مجهزة تماما بأرفف وثلاجة وعدد كبير من البضائع مما يسهم في مساعدة آلاف المصريين على إيجاد فرص عمل وتشجيع الفئات القادرة في المجتمع على مواصلة الأعمال الخيرية وتوسيع أساليب تقديم المساعدة لتتضمن توفير سبل العيش المستدامة للجميع.

وفي نفس الصدد تشجع شركة اورنچ مصر، الشباب على تبني العمل الحر من خلال حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي طوال شهر رمضان، تعرض لقاءات مع نخبة من رواد الأعمال الناجحين الذين دعمتهم اورنچ بهدف تسليط الضوء على أهمية السعي لتحقيق الهدف من خلال عرض قصص نجاحهم وكيف تمكنوا من التغلب على الصعاب وتحولهم إلى فتح أبواب الرزق لأنفسهم ولغيرهم.

وكشفت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدعاية والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، عن إطلاق العديد من المبادرات لتوفير فرص عمل متنوعة للأسر الأكثر احتياجًا في إطار حملة "باب رزق" على مدار شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن الحملة تقدم نموذجا بناءً لأعمال الخير وأسلوب أكثر استدامة لمساعدة الناس وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، وتعمل على تشجيع المجتمع للانخراط في مبادرات خيرية أكثر فعالية على المدى طويل الأجل.

وكانت قد انطلقت حملة "باب رزق" بمشاركة عدد كبير من المشاهير ورواد الأعمال وسيدات المجتمع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية إيمانا منهم بالهدف وأهمية تشجيع الغير على مساعدة بعضهم البعض.