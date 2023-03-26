اليوم السابع
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عروض حصرية لعملاء mg مصر خلال شهر رمضان بجميع مراكز الخدمة

الأحد، 26 مارس 2023 12:53 م
عروض حصرية لعملاء mg مصر خلال شهر رمضان بجميع مراكز الخدمة
كتبت : أماني سمير

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مع إقتراب شهر رمضان، و كما تعودنا أن نكون بجانب عملاء MG سيكون عندنا حملة خلال الشهر الكريم في جميع مراكز الخدمة الخاصة بنا و مراكز الخدمه المعتمدة. الحملة عبارة عن خصم 10% على قطع الغيار و 10% على المصنعية و فلتر زيت هدية مجانية. و في حالة حجز الصيانة من خلال موقعنا الجديد او الابليكشن هناك خصم إضافي 5% على قطاع الغيار و 5% على المصنعية.
 
بجانب حملة الصيانة، هناك عرضا أيضا قائم على السمكرة والدهان حيث إذا رغب العميل في دهان السيارة بالكامل ماعدا السقف سيكون إجمالي التكلفة 8,888 فقط و اذا أراد دهان أجزاء معينة يوجد أيضاً عروض خاصة.
 
 يذكر أن الحملة قد بدأت منذ اول يوم رمضان ولتستمر حتى نهاية الشهر  .
 
 
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مراكز خدمة Mg




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