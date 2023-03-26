اليوم السابع
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ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على أسواق ومخابز دير مواس في المنيا

الأحد، 26 مارس 2023 09:30 م
ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على أسواق ومخابز دير مواس في المنيا حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

من جانبه قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة، منها 6 محاضر لمحال تجارية بمدينة ديرمواس، تنوعت ما بين، "سلع منتهية الصلاحية، وسلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص"، و8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة، تنوعت ما بين "نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

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