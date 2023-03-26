اليوم السابع
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ضبط دقيق بلدى مدعم و 5 أطنان ملح مجهول المصدر فى حملة تفتيشية بالمنوفية

الأحد، 26 مارس 2023 12:34 م
ضبط دقيق بلدى مدعم و 5 أطنان ملح مجهول المصدر فى حملة تفتيشية بالمنوفية حملة تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المكبرة خلال شهر رمضان، لمتابعة حركة الأسواق، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
 
وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات الرقابية أسفرت اليوم الأحد عن ضبط 15شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية منوف لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، وكذا التحفظ على ما يزيد عن 8 آلاف ونصف عبوات مواد غذائية بشبين الكوم مجهولة المصدر وغير معلن  عن الأسعار للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلاً عن ضبط 5 طن ملح طعام بأحد المصانع الغذائية بناحية فيشا الصغرى بالباجور بدون مستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
وأضاف أنه تم تحرير 201 محضر تموينى متنوع ما بين 91 محضر للمخابز لوجود نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات وعدم نظافة ،و110 محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر المقرر وسلع مجهولة المصدر.
 
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 

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