"صحة المنيا" تجهز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان خلال الفترات المسائية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان بالمنيا، يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات الطبية وخاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمهان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات فى الكشف وخلع الأسنان والحشو وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سمهان، مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة بالمنيا، أن العيادة تقدم خدمات طب الأسنان للمواطنين عن طريق أطباء متخصصين، وتتمثل تلك الخدمات فى الكشف وخلع الأسنان والحشو وذلك بأماكن متفرقة من المحافظة يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساءً.
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