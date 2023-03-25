حياة كريمة.. تقديم الخدمات الطبية لـ 10 آلاف مواطن ضمن أعمال قوافل قرى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ 6 قوافل طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وبهدف الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا، موضحاً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و 464 حالة (تخصصات مختلفة) وذلك بقرى منبال مركز مطاى، أولاد الشيخ مركز مغاغة، و الشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاى، قرية برطباط بمركز مغاغة، قرية دروة بمركز ملوى، جاء ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء عدد 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لعدد 96 حالة، وأشعة سينية لعدد 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 577 مترددا وتحويل للمستشفى لعدد 151 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي لعدد 643 مترددا.



قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا (1)



قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا (2)



قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا (3)



قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا (4)



قوافل طبية بعدد من قرى محافظة المنيا (5)