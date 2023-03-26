اليوم السابع
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صحة الدقهلية: إعدام 444 كيلو ياميش و889 لتر عصائر منتهية الصلاحية

الأحد، 26 مارس 2023 02:28 م
صحة الدقهلية: إعدام 444 كيلو ياميش و889 لتر عصائر منتهية الصلاحية المضبوطات
الدقهليه شريف الديب

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كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بتكثيف حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان حيث تم المرور علي عدد 84 منشاة لبيع الياميش تبين ان منها 41 دون ترخيص و4 منشآت بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري وعلي الفور تم اخطار الجهات المعنية لاتمام الغلق.
 
ولفت مكين، إلى أنه  تم إعدام  444 كيلو ياميش رمضان ونحو 889 لتر عصائر لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص،  وجرى تحرير 19 محضراً  بالقرار 96 لنقص الاشتراطات و46  أخرى بالقرار 97 لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية 
 
وأشار وكيل وزارة الصحه، إلى استمرار الحملات وسحب عينات من المنتجات المشتبه في عدم صلاحيتها وتحليلها بالمعامل لضمان صلاحيتها من عدمه حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف حملات مراقبة الأغذية لشهر رمضان المبارك لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

الدقهليه

صحة الدقهلية

أغذية فاسده

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