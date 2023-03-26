رياضة الأقصر تنظم ندوة عن فضائل شهر رمضان بمركز الشباب القباحي الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عبر إدارة تنمية الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، أمسية دينية رمضانية، ضمن خطة النادى الثقافى بمركز شباب القباحي الغربي، في إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتحدث فضيلة الشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف، عن فضائل الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، والذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وضرورة اغتنام هذا الشهر الفضيل، وفضل قيام ليلة القدر، كما تحدث عن أهمية استغلال هذه الأيام المباركة في صالح الأعمال، والمحافظة على الصلاة في وقتها وصلة الرحم.

وفي نهاية الأمسية تم تنفيذ ﻣﺴﺎبقة الإنشاد الدينى لإستقبال شهر رمضان الكريم، وقام بتحكيم المسابقة فضيلة الشيخ محمد عباس، وقد فاز فى المسابقة كل من: - (صفاء عبد العاطى أحمد المركز الأول - أسماء جمعه مهدى المركز الثانى - أميرة محمود المركز الثالث - أسماء محمود الضوى المركز الرابع - هالة فؤاد المركز الخامس)، وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎركات اﻟﻤﺤﻠﻴة واﻟﺪوﻟﻴة علىﻛﺎﻓﺔ الأنشطة المختلفة التى تقدمها الوزارة بما يلبي طموحات الشباب وتثقيفهم وينمي قدراتهم وإبداعاتهم، وذلك تحت إشراف جيهان عبده حسن مديرة إدارة تنمية الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى.

فيما رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء من البهجة بقدوم ليالي شهر رمضان المبارك الساهرة، حيث انطلق عدد من شباب مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى تنظيم بعض السهرات المميزة بالعزف على العود للموسيقى التراثية المبهجة بقدوم الشهر الكريم، حيث أنه لكل بلدة فى مصر عاداتها وتقاليدها فى الإستمتاع بسهرات ليالي شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد بدأ عدد من شباب مدينة إسنا، فى التجمع منذ بداية شهر رمضان المبارك هذا العام على المقاهي المختلفة بالجنوب، وسط أجواء من البهجة وحولهم الشباب والأطفال خلال تقديم أمسيات رمضانية بالعزف على العود وتقديم الأغانى الرمضانية التراثي، بجانب بعض التواشيح والأناشيد الدينية، بجانب تجهيز هذه المشروبات الساخنة والحلويات التي يتم توزيعها خلال السهرة حتى وقت السحور.



تنفيذ ندوة عن فضائل شهر رمضان بمركز الشباب القباحي الغربي



شباب ورياضة الأقصر تنفذ ندوة عن فضائل شهر رمضان