زراعة الوادي الجديد: طرح خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمقر المديرية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن توفير خضروات وفاكهة طازجة للبيع بسعر التكلفة بمقر المديرية، تحت إشراف الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم برفع المعاناة عن المواطنين، وخفض أسعار الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، والعمل على محاربة ظاهرة غلاء الأسعار واحتكار التجار لأسواق الخضروات والفواكه والتحكم فى أسعارها لما يزيد من العبء على المواطنين، حيث قامت الإدارات المختصة بتوفير شحنات من المنتجات الطازجة لموظفي المديرية ومواطنى مدينة الخارجة بأسعار مخفضة.

وقال الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن المديرية تحرص على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال شهر رمضان بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المديرية لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

وفى سياق متصل تعرض الوحدة المحلية لمركز الخارجة، اليوم الأحد، كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ البساتين والشعلة التابعة للوحدة تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بمحاربة الغلاء وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تراوحت أسعار الخضروات بواقع 3,5 لكيلو البطاطس، و 5 جنيه لكيلو الطماطم والباذنجان والخيار والبرتقال و6 جنيه لكيلو الجزر و10 جنيه لكيلو الجوافة والفلفل وغيرها من المنتجات المعروضة بأسعار مخفضة.

وتكثيف الوحدة المحلية من حملات المرور اليومي على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بكافة المراكز.