رئاسة مركز الخارجة تطرح خضراوات بأسعار مخفضة للمواطنين فى منفذها بحى البساتين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت ، عن طرح كميات من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمنفذ البساتين التابع للوحدة والاسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بدعم الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تراوحت أسعار الخضروات بواقع 3,5 لكيلو البطاطس، و5 جنيهات لكيلو الطماطم والباذنجان والخيار والبرتقال و7 جنيه لكيلو الجزر و10 جنيه لكيلو الجوافة والفلفل وغيرها من المنتجات المعروضة بأسعار مخفضة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن عن إطلاق مبادرة تكافلية طوال شهر رمضان على مستوى كافة مراكز المحافظة الخمسة، وذلك لدعم الأسر الفقيرة والاكثر احتياجا وصرف كوبونات للأسر الأكثر احتياجًا بتخفيضات 50% على الأسعار طوال شهر رمضان، كما قرر المحافظ منح تجار الجملة شوادر مجانية للمبادرات خلال شهر رمضان مقابل خفض الأسعار للمواطنين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أمس الجمعة، عن تدشين منفذ لبيع السلع الغذائية بالوحدة المحلية لقرى الامان طوال أيام شهر رمضان المعظم تحت إشراف محاسن محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية والذي يعرض كافة المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لأهالى القرية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، بالعمل على توفير السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لأهالى مركز الداخلة طوال شهر رمضان من خلال منافذ الوحدات المحلية القروية.