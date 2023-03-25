نادى الداخلة الرياضى بالوادى الجديد ينظم دورة رمضانية فى كرة القدم الخماسية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن بدء فعاليات الدورة الرمضانية بنادي الداخلة الرياضي تحت عنوان ( رمضان يجمعنا )، والتي يشارك فيها 12 فريقا" من أقوى الفرق بمركز الداخلة وتم تقسيمها إلى مجموعتين، تضمنت المجموعة الأولى تضم فرق ( الحميات والأصدقاء و الجناين والعوينة و الإتحاد وبرسا ).

وفى المجموعة الثانية تتنافس فرق ( شارع 23 و الجديدة وبلاك وبيبسي فريش وشباب النادي والصناعة ) بجانب تنفيذ المسابقات الدينية والترفيهية بالنادى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وإشراف بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفى سياق متصل بدأت فعاليات دروى الألعاب الترفيهية والرياضية للفتاة، بمركز شباب الجهاد التابع لقطاع الداخلة، خلال شهر رمضان، بهدف تفعيل دور الفتيات فى ممارسة الأنشطة الرياضية فى المركز والاستفادة من الخدمات التى يقدمها طوال الشهر الكريم، وضمن إهتمام المديرية ومراكز الشباب بالفتاة والمرأة تفعيل دورها فى المجتمع.