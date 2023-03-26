روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدةً من القوات المسلحة التابعة لأذربيجان اجتازت الخط الفاصل بمنطقة شوشا، في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 2020"، لافتةً إلى أن "القوات الأذربيجانية احتلت تلة وبدأت بنصب مركزاً لها".



من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في وقت سابق السبت، سيطرتها على بعض الطرق الفرعية في ناجورنو قرة باغ، قائلةً إنه "تم تنفيذ إجراءات رقابة ضرورية من قبل وحدات الجيش لمنع استخدام الطرق شمال لاتشين"، لنقل إمدادات الأسلحة من أرمينيا.



ويعد لاتشين الممر الذي يربط بين قرة باغ وأرمينيا، ويخضع منذ أشهر لحصار أذربيجاني قالت يريفان إنه تسبب بأزمة إنسانية في المنطقة، متهمة باكو بالسعي من خلاله إلى طرد الأرمن من قرة باغ. لكن باكو نفت هذه الادعاءات.



وصمدت الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة روسية وأنهت 6 أسابيع من القتال بين الطرفين في خريف 2020، على الرغم من تبادل إطلاق النار على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وفي قرة باغ بين الحين والآخر.