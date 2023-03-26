"روتين" يجب اتباعه قبل النوم لفقدان الوزن.. تعرف عليه

إيناس البنا

يمكن أن يكون الحفاظ على روتين ثابت لوقت النوم استراتيجية فعالة لتحقيق أهداف إنقاص الوزن ، على الرغم من أن الحرمان من النوم في الوقت نفسه هو مجرد واحد من العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى السمنة ، فقد ثبت أن قلة النوم تعزز الشهية ، خاصةً بالنسبة للأطعمة عالية الدهون والسكر.

في هذا الصدد ، يشارك خبراء اللياقة البدنية حسب موقع " healthsite"، نصائح حول التصميم الفعال لروتين ما قبل النوم والذي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تعزيز فقدان الوزن: