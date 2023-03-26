رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 134 ألف طن بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4292 طنا، تشمل: 1309 أطنان يوريا صب، و 50 طن مولاس، و521 طن بصل معبأ، و 2412 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51517 طن تشمل : 3762 طن ابلاكاش و 1419 طن خشب زان و 8923 طن خردة و 3842 طن صويا و 1525 طن زيت طعام و 18232 طن ذرة و 9843 طن قمح و 3860 طن بضائع متنوعة و 404 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 111 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 254 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3128 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134557 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114047 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3886 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3869 شاحنة.