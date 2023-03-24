اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 مارس 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 24 مارس 2023 04:10 م
ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23432 طنا تشمل : 9200 طن يوريا و 179 طن بصل و 1410 أطنان مولاس و12643 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69199 طن تشمل : 28934 طن ذرة و 16100 طن قمح و 3562 طن ابلاكاش و 5304 طن حديد و 866 طن خشب زان و 6544 طن فول صويا و 7759 طن بضائع متنوعة و 871 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 130 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137953 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115258 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3661 شاحنة.


ميناء دمياط

اخبار المواني

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة