ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 8 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23432 طنا تشمل : 9200 طن يوريا و 179 طن بصل و 1410 أطنان مولاس و12643 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69199 طن تشمل : 28934 طن ذرة و 16100 طن قمح و 3562 طن ابلاكاش و 5304 طن حديد و 866 طن خشب زان و 6544 طن فول صويا و 7759 طن بضائع متنوعة و 871 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 130 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137953 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 115258 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2635 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3661 شاحنة.