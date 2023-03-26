وكيل صحة الإسماعيلية يتابع انتظام سير العمل فى مركز المشورة وبنك الدم.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مركز المشورة والفحص الاختيارى ومبنى بنك الدم الذى يتم تطويره، ومبنى بنك الدم البديل، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.

رافق الدكتور على حطب خلال جولته فريق إشراف المديرية، الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوى، رشا فرحان مدير المكتب الفنى، والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومحمد فكرى مدير شؤن المقر.

وبدأ الدكتور على حطب، بتفقد أعمال مبنى بنك الدم الذى يتم تطويره، ومتابعة معدلات الإنجاز فى أعمال التطوير، وأخر مستجدات ما تم تطويره على أرض الواقع حتى ألان، كما تابع وتفقد الدكتور على حطب، مبنى بنك الدم البديل، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات، وتواجد الأطقم الطبية بمواقع عملهم، وكل أقسامه الفنية والإدارية، معبرا عن سعادته بالنظام العام والنظافة، وانضباط العاملين والتزامهم بكل تعليمات مكافحة العدوى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مركز المشورة والفحص الاختيارى، والأقسام والمعامل التابعة للمركز، وذلك لمتابعة انتظام وسير العمل، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية، كما اطلع على كشوف حضور العاملين والأطباء والتمريض وكشوف المترددين على المركز، وذلك للتأكد من انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية والتوعية.

وأوضح الدكتور على حطب، استمرار جولاته الميدانية على جميع المستشفيات والمركز الطبية والوحدات الصحية، لمتابعة انتظام وسير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بمواقع عملها وتوافر المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية، والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.