دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية بكلية تمريض كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز تعزيز المهارات الصحية والتمريضية بكلية التمريض جامعة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، علي مدار يومين، بواقع 12 ساعة نظريا ومثلها عمليا.

وأشرف على الدورة الدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة غازي، مدير مركز تعزيز المهارات الصحية والتمريضية.

وحاضر في الدورة كل من الدكتورة فاطمة أبو العلا، المدرس بقسم التمريض الباطني الجراحي، و الدكتور حمادة عبد الحميد، المعيد بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ.

وتضمنت الدورة، تعريف مفهوم الإسعافات الأولية ومن بينها، كيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات الكسور والجروح، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة وطرق التعامل معها، والخطوات الأولية لمساعدة الفرد، إذا تعرض لحادث أو إصابة طارئة.



تدريب الفتيات على كيفية اسعاف المصابين



تدريبات لاسعاف المصابين ط



جانب من التدريبات بكلية التمريض لاسعاف المصابين



جانب من الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية بكلية تمريض كفر الشيخ