"ندى" الفائزة بمسابقة الأوقاف فى الابتهالات: الفضل لله ثم لأسرتى وشيخى

كفر الشيخ - محمد سليمان

فازت ندى أحمد عبدالله الطنطاوي، الطالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، في مسابقة الصوت الذهبي في الابتهالات الدينية التي أجرتها وزارة الأوقاف، وأعلنت عن فوزها.





وأكدت ندى الطنطاوي عن سعادتها بفوزها في المسابقة التي أجرتها وزارة الأوقاف "الصوت الذهبي في الابتهال الديني"، مشيرة إلى أن الفضل يعود أولا لله الذي وفقها في هذه المسابقة، وأسرتها التي دعمتها، ولشيخها الدكتور أحمد طلال، الذي علمها منذ طفولتها، الابتهالات، وكل من ساعدها للوصول لهذه المكانة.

وقالت ندى أحمد الطنطاوى، الطالبة بالفرقة الثالث قسم المساحة بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، وهبها الله صوتا جميلا منذ صغرها، وكان والدها يشجعها طوال السنوات الماضية، وزاد من تشجيعها ودربها واهتم بها الشيخ الدكتور أحمد طلال الذى يهتم بالأصوات المتعددة يدربها ويهتم بها، ليخرجها للنور، ويساعدها على الانتشار .

وأضافت ندى لـ"اليوم السابع"، أنها تستمع لأصوات كبار المنشدين، والمجيدين للتواشيح منهم نصر الدين طوبار، و سيد محمد النقشفندى، والشيخ محمد الطوخى، والشيخ طه الفشنى، فقد استمعت للعديد من الابتهالات والتواشيح لنصر الدين طوبار، من بينها "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادى"، و"يا سالكين إليه الدرب"، و"يا من له فى يثرب"، و"يا من ملكت قلوبنا"، و"يا بارئ الكون"، و"ما بين زمزم"، و"من ذا الذي بجماله حلاك"، و"سبحانك يا غافر الذنوب"، و"إليك خشوعي"، و"هو الله"، و"يا ديار الحبيب"، و"قف أدبا"، و"طه البشير"، و"لولا الحبيب"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يحق طاعتك"، فتأثرت به وتسير على دربه ،وتتمنى أن تكون مبتهله مثله.

وأكدت ندى، أنها تحرص على قراءة القرآن الكريم، وترديد الابتهالات والتواشيح، وتتمنى المشاركة فى المناسبات والاحتفالات الدينية والليالي الرمضانية، مشيرة إلى أن قريتها أبو زيادة التابعة لمركز دسوق، مليئة بالمواهب والأصوات الجميلة.

وقال أحمد الطنطاوي، والد ندى، إن لديه 3 أبناء "أمل حصلت على كلية التجارية، وندى كلية اداب قسم مساحة، ومحمد التحق بالجامعة، وندى تميزت عن بقية أشقائها بالإنشاد والصوت الجميل، مؤكداً أنه يشجعها ويتمنى أن تحقق نجاحات كثيرة فى الإنشاد، وأنها مستعدة للمشاركة فى الاحتفالات والليالى الدينية.