خيط الجريمة.. النيابة تكشف لغز مقتل طفل عثر عليه أسفل "كنبة" بمنزله بسوهاج

كتب سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت قرية بناويط مركز المراغة بمحافظة سوهاج، جريمة قتل بشعة حيث أقدمت ربة منزل على قتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات -ابن جارتها- بذات المنطقة، بعدما شهرت بها الأخيرة ووصفتها بأنها سيئة السمعة أنها على علاقة محرمة ببعض الرجال.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن سوهاج، إخطارا من مزارع يفيد تغيب ابنه الطفل "أ. ا. ع" 3 سنوات ونصف، يقيم قرية بناويط مركز المراغة، وعقب يوم من اختفاء الطفل عثر علي جثته أسفل "كنبة" بالمنزل.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتوصلت تحريات التى اشرف عليها اللواء عبدالحميد ابوموسى مدير اداره المباحث الجنائية وقدها الرائد محمد طه، مفتش مباحث المركز، والرائد محمد عبد السلام، رئيس مباحث مركز المراغة ، أن وراء الجريمة، "مني. م. م" 29 عاما ربة منزل تقيم ذات الناحية، وتم القبض علي المتهمة.

وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات اعترفت بانها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدته التي رددت في المنطقة أنها سيئة السمعة وعلى علاقة محرمة ببعض الرجال.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أمام رجال المباحث بأنها استدرجت المجني عليه للعب مع أطفالها، وقامت بخنقه بيديها، ووضعه في حقيبة ملابس، والذهاب به الي منزل والدها بقرية عنيبس مركز جهينة، لكن شقيقها اكتشف الأمر وكلفها بالعودة بجثة الطفل مرة أخري إلى منزل والده، واستخرجت الجثة من الحقيبة ووضعتها أسفل كنبة بالمنزل، وتبين من مناظرة الجثة، وجود إصابات بالرقبة من جراء عملية الخنق، وتحرر محضر بالواقعة.