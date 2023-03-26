حى حلوان يزيل تعديات وأعمال بناء مخالفة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ان المنطقة الجنوبية بمختلف أجهزتها التنفيذية ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدى و البناء المخالف ، ولن يتم التهاون في التعامل مع هذا الملف وصولا للقضاء على هذه المخالفات حماية لحقوق الدولة والاجيال القادمة.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي بتنفيذ حملة لإيقاف اعمال البناء المخالف والتعديات بنطاق الحي حيث تم إيقاف أعمال بناء بمنطقة أرض العلف بمنطقة كفر العلو بحلوان وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إيقاف أعمال بناء مخالفة عبارة عن قواعد مجهزة للصبه بالعنوان شارع محمود سالم متفرع من شارع الرشاح وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي كما تم إيقاف أعمال بناء بأرض مخالف بمنطقة الملاءة شارع القطاوي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصدى بكل قوة لكل اوجه التعديات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم .

و شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة أعمال الإزالات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وعدم عودة مثل هذه التعديات مرة اخرى بعد بذل الجهود وتوفير المعدات والفرق المساعدة وخاصة بعد توفير وتفعيل منظومة رصد المتغيرات المكانية للاستفادة منها في التعامل مع اية مخالفة يتم رصدها.

وأضافت، كل حي من احياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالاقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية والتي تشمل رصد التعديات او ظواهر تعلية المباني او توسعها او انشاء جديد وبصورة محدثة اولا بأول على ان تقوم الاحياء بمتابعتها يوما بيوم واعداد للتقارير الخاصة بالازالة وحصر اسماء واماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية و الازالة الفورية .