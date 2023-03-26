حفل تكريم الكليات الحاصلة على جوائز مصر للتميز الحكومى بجامعة المنصورة غدا

الدقهلية- شريف الديب

تنظم جامعة المنصورة غدا الإثنين، احتفالية التميز بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، لتكريم الكليات وفرق العمل الحاصلين على الجوائز الأولى فى الدورة الثالثة لـ" جائزة مصر للتميز الحكومي".

بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفازت كلية الهندسة بالمركز الأول فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة الكليات على مستوى الجمهورية.

كما حصدت جامعة المنصورة عددا من الجوائز فى الفئات المختلفة، حصول 5 كليات من أحسن 10كليات على مستوى كليات جامعات الجمهورية: هندسة، طب، طب أسنان، طب بيطرى، حقوق، وحصول فريقين من فرق العمل فريق التطوير المهنى كلية التجارة وفريق تطوير الريف بمشروع حياة كريمة من أحسن 10 فرق على مستوى الجمهورية، وفى فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من أحسن 10على مستوى الجمهورية.