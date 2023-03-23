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لمحة قانونية.. بعد تأييد الحكم لقاتل نيرة أشرف 7 ضوابط حددها القانون قبل تنفيذ الإعدام

الخميس، 23 مارس 2023 08:00 م
لمحة قانونية.. بعد تأييد الحكم لقاتل نيرة أشرف 7 ضوابط حددها القانون قبل تنفيذ الإعدام نيرة أشرف
كتب إيهاب المهندس

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أصبح حكم الإعدام للمتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة نهائيا بعد تأييد محكمة النقض للحكم، وتوجد ضوابط حددها قانون الإجراءات الجنائية يجب مراعاتها فى تنفيذ حكم الإعدام وهى..

ــ يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

 

ـ لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم.

 

ـ تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام.

 

ـ أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة، يتم تلاوة من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

 

ـ لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 

ـ يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى ما بعد شهرين من وضعها.

 


لمحة قانونية

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