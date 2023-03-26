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جيش الكونغو الديمقراطية يحرر 11 رهينة من أيدى الميليشيات بإقليم كيفو الشمالى

الأحد، 26 مارس 2023 12:54 م
جيش الكونغو الديمقراطية يحرر 11 رهينة من أيدى الميليشيات بإقليم كيفو الشمالى جيش الكونغو
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تمكنت القوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية من تحرير 11 رهينة اختطفتهم مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة، التى يزعم تنظيم "داعش" الإرهابى أنها فرعه فى وسط إفريقيا.

 

وذكر بيان لجيش الكونغو الديمقراطية، نشرته صحف محلية اليوم الأحد، أن عملية تحرير الرهائن، تأتى عقب عمليات مشتركة لقوات جيش الكونغو الديمقراطية وقوات الجيش الأوغندى فى منطقة بينى منذ بداية شهر مارس الجاري. 

 

وأضاف أن قوات الجيش الكونغولى سلمت الرهائن إلى تنسيقية المجتمع المدنى فى منطقة "بيني" بإقليم كيفو الشمالى من أجل إعادتهم سالمين إلى منازلهم.

 

وأوضح البيان أن الرهائن الـ 11 (5 فتيات و6 رجال) اختطفتهم مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة فى 23 فبراير الماضى من كيناما التابعة لمدينة "بيني" بإقليم كيفو الشمالي.

 

وأشاد، بيبين كافوتا، رئيس تنسيقية المجتمع المدنى فى مدينة بينى بشجاعة الجنود، قائلا: "أتوجه بالشكر إلى الجيش الذى قام بعمل ضخم"، وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع قوات الجيش وفك الارتباط مع المتمردين والمتسببين فى تكدير الأمن بالمنطقة. 

 

وأضاف:" لا يمكن أن يحل السلام علينا طالما نواصل التعاون مع أعداء السلام هؤلاء، أطالب الجميع بأن يتعاونوا مع الجيش حتى يعود السلام إلينا هنا فى "بيني".

 


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