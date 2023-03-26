اليوم السابع
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جولة مفاجئة لوزير الرى فى هيئة الصرف بالجيزة

الأحد، 26 مارس 2023 02:38 م
جولة مفاجئة لوزير الرى فى هيئة الصرف بالجيزة جولة مفاجئة لوزير الرى فى هيئة الصرف بالجيزة
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بجولة مفاجئة صباح اليوم الأحد بمقر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة لمتابعة منظومة العمل .
 
وخلال جولته، توجه سويلم بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما وجه بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق، مشيراً الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام .
 
وأكد على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، مؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز طبقاً للمنشور الوزاري رقم 3 الخاص بصرف مكافأة تميز غير إعتيادية بشكل ربع سنوي طبقاً لعدد من القواعد الموضحة بالمنشور .
 
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وزير الرى

هيئة الصرف

رى الجيزة

العاملين بالرى



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