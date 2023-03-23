مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران دولية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الخميس، 12 رحلة طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 106 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى غد الجمعة.

وتبين من جداول التشغيل اليومية أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم رحلة خاصة، ورحلتين من إيطاليا، ورحلتين من التشيك، و4 رحلات من المطارات الالمانية، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من هولندا ورحلة مصرية داخلية.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار يستقبل بداية من السبت الماضى، وحتى نهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل اغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.